Подозреваемый в домогательствах к детям в Анапе пробрался в лагерь через низкий забор

Инцидент произошел накануне в детском лагере «Счастливое детство». Предварительно, 49-летний приезжий из Воронежской области зашел в комнату отдыха, где находились девочки, и совершил в отношении них действия сексуального характера.

По словам очевидца, мужчина зашел в спальный корпус и начал трогать девочек. На их шум сразу прибежали вожатые и охранники. Однако злоумышленнику удалось скрыться через забор. Мужчина смог беспрепятственно попасть на территорию детского лагеря через низкий забор, находясь в слепой зоне камер видеонаблюдения.

В Анапский горсуд уже поступил иск с требованием прекратить работу детского лагеря из-за многочисленных нарушений, сообщает ТАСС.

«Обнаружены нарушения пожарной безопасности. В частности, закрыты эвакуационные выходы, гидранты не работают. Также в учреждении имеется нарушение санитарно-эпидемиологических норм и в том числе нарушения, связанные с антитеррористической защищенностью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Одним из нарушений стала высота забора. Он слишком низкий, поэтому не является препятствием для прохода посторонних, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на подозреваемого в домогательствах к детям в Анапе возбудили уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Мужчину уже задержали.