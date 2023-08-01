В Анапе задержали мужчину по подозрению в развращении двух девочек в детском лагере

По данным соцсетей, инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство».

По предварительным данным, 49-летний приезжий из Воронежской области зашел в комнату отдыха, где находились девочки, и совершил в отношении детей действия сексуального характера.

Возбудили уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Подозреваемого уже задержали.

«По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следователем СКР по Краснодарскому краю задержан 49-летний мужчина. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным источника в правоохранительных органах, от действий злоумышленника пострадали две несовершеннолетние.

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