В Анапе полиция задержала пьяницу, который приставал к 14-летним девочкам с непристойными предложениями

Девочки сами обратились в местный паблик, засняв пьяного мужчину, который то просил у них сигареты, то обращался с непристойными предложениями.

Две 14-летние девочки сидели на лавочке в парке. К ним подошел взрослый мужчина, который выглядел очень нетрезвым. Он несколько раз говорил, что очень пьян, просил закурить, но затем перешел все границы дозволенного.

Видео заинтересовалась анапская полиция. При помощи интеллектуальной системы видеонаблюдения «Купол» мужчину быстро нашли и доставили в отдел для разбирательства.

Оказалось, что это 41-летний житель Волгограда. Он был ранее судим. В Анапу мужчина приехал пять дней назад, живет на улице и пьет.

«Уже на протяжении нескольких лет ведет бродяжнический образ жизни и нигде не работает», — сообщили пресс-службе отдела МВД России по городу Анапе.

Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастие к другим правонарушениям на территории курорта.

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