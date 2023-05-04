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Пристававшего к детям на площадке психически нездорового мужчину госпитализировали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pristavavshego-k-detyam-na-ploshhadke-psihicheski-nezdorovogo-muzhchinu-gospitalizirovali-v-krasnodare
Пристававшего к детям на площадке психически нездорового мужчину госпитализировали в Краснодаре
Фото соцсети

О том, что во дворе многоэтажек на улице Генерала Трошева в Краснодаре разгуливает странный мужчина, сообщили в соцсетях местные жители.

По словам жильцов, мужчина ходит по детским площадкам, наблюдает за детьми, пристает к ним. Жители обратились в полицию.

«В полицию Краснодара 3 мая поступило сообщение от жильцов многоэтажки на улице Генерала Трошева о том, что психически нездоровый мужчина пристает к детям. Незамедлительно на место приехали сотрудники полиции, они установили адрес проживания данного мужчины. Действительно, у него имеется справка о том, что он нуждается в лечении. Сотрудники полиции доставили гражданина в психбольницу №7, где его госпитализировали», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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