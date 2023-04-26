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Недавно освободившийся рецидивист напал с ножом на 13-летнюю девочку в Адыгее. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nedavno-osvobodivshijsya-iz-kolonii-muzhchina-napal-s-nozhom-na-13-letnyuyu-devochku-v-adygee
Фото t.me/su_skr_01

Преступление произошло в Майкопе вечером 15 апреля.

По данным следствия, 13-летняя девочка возвращалась домой по одной из улиц частного сектора. В этот момент ее догнал  мужчина. Он подошел к ребенку сзади, обхватил голову, зажал рукой рот, поднес к горлу жертвы неустановленный предмет (предположительно — нож) и потребовал у школьницы деньги. Когда девочка сказала, что денег нет, злоумышленник скрылся.

Личность нападавшего установили. Им оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за разбой и преступление против половой неприкосновенности, освободившийся из мест лишения свободы в декабре 2022 года.

Возбудили уголовное дело о вооруженном разбое. Злоумышленника поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея в Telegram.

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