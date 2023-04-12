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Разбойник в маске и с пистолетом напал на аптеку в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razbojnik-v-maske-i-s-pistoletom-napal-na-apteku-v-krasnodarskom-krae
Разбойник в маске и с пистолетом напал на аптеку в Краснодарском крае
Фото скриншот видеозаписи t.me/mvd_23

Нападение произошло 11 апреля в Геленджике.

По предварительным данным, в аптеку ворвался мужчина в маске, вооруженный предметом, похожим на пистолет. Он напал на охранника и медицинского консультанта. После этого похитил из кассы 2,5 тыс. рублей и скрылся.

Возбудили уголовное дело о разбое. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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