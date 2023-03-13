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В Ейском районе будут судить мужчину, который разгромил дом своей матери и угрожал соседу пистолетом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskom-rajone-budut-sudit-muzhchinu-kotoryj-razgromil-dom-svoej-materi-i-ugrozhal-sosedu-pistoletom
В Ейском районе будут судить мужчину, который разгромил дом своей матери и угрожал соседу пистолетом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Ейска завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.

По данным следствия, мужчина был в доме своей матери. Между ними произошел конфликт. Сын умышленно разбил принадлежавшую матери цифровую технику, а через несколько дней — мебель и предметы интерьера. Также злоумышленник попросил у брата телефон, чтобы позвонить, и похитил его. Кроме того, мужчина присвоил вверенную ему цифровую технику. Чужое имущество он продал, а деньги потратил. Ущерб составил 57 тыс. рублей. Также фигурант угрожал соседу травматическим пистолетом и открыто похитил телефон у знакомого.

Возбудили уголовное дело о незаконном ношении оружия, хищении и уничтожении чужого имущества. Во время предварительного мужчине подозреваемый находился под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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