В Сочи недовольный зарплатой работник оставил без колес трактор начальника

С заявлением о краже комплекта колес от трактора в полицию Сочи обратился 36-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что четыре колеса пропали ночью со двора его частного дома.

Ущерб он оценил в 60 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили владельца трактора и возможных свидетелей преступления.

Им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме в Лазаревском районе.

Выяснилось, что он работал в фирме потерпевшего и был недоволен зарплатой. В счет оплаты своего труда он забрал колеса от трактора. Их он вывез на личном автомобиле и перестал выходить на работу.

На злоумышленника завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Колеса изъяли и вернули владельцу, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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