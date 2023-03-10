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В Сочи недовольный зарплатой работник оставил без колес трактор начальника

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-nedovolnyj-zarplatoj-rabotnik-ostavil-bez-koles-traktor-nachalnika
В Сочи недовольный зарплатой работник оставил без колес трактор начальника
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже комплекта колес от трактора в полицию Сочи обратился 36-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что четыре колеса пропали ночью со двора его частного дома.

Ущерб он оценил в 60 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили владельца трактора и возможных свидетелей преступления.

Им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме в Лазаревском районе.

Выяснилось, что он работал в фирме потерпевшего и был недоволен зарплатой. В счет оплаты своего труда он забрал колеса от трактора. Их он вывез на личном автомобиле и перестал выходить на работу.

На злоумышленника завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Колеса изъяли и вернули владельцу, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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