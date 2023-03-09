На Кубани мужчина украл 100 кг мяса с бойни, после чего попытался дать взятку участковому
Суд признал 39-летнего жителя Тбилисского района виновным в хищении чужого имущества с незаконным проникновением и покушении на дачу взятки должностному лицу.
Установили, что 7 декабря 2022 года пьяный мужчина незаконно проник на бойню местного предпринимателя и украл у него более 100 кг мяса на сумму около 35 тыс. рублей.
Злоумышленника задержали и доставили в полицию. Он решил уйти от уголовной ответственности и попытался дать старшему участковому взятку в размере 12 тыс. рублей. Действия подозреваемого пресекли полицейские.
На подозреваемого завели уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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