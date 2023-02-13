В Тимашевске два инспектора ДПС дали взятку, чтобы избежать дела о коррупции
Происшествия
13.02.2023 14:05
Оперативники полиции вместе с подразделением ФСБ задержали одного из инспекторов с поличным во время передачи денег.
Сотрудники ДПС дали взятку, чтобы избежать уголовного дела за мелкое взяточничество. В посредничестве при передаче также подозревают начальника ГИБДД по Тимашевскому району. Материалы направили в следственные органы.
«При подтверждении вины указанных сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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