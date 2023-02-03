В Анапе подозреваемый в краже пытался передать взятку полицейскому во флаконе от капель для глаз

Подозреваемого в краже телефона 37-летнего приезжего доставили в отдел полиции сотрудники ОУР ОМВД России по Анапе.

Злоумышленник предложил оперативнику 20 тыс. рублей взятки за увод от уголовной ответственности. Деньги задержанный спрятал во флакон от глазных капель. Полицейский предупредил мужчину, что ему грозит уголовная статья за дачу взятки должностному лицу, однако мужчину это не остановило.

Действия мужчины были записаны на видеозапись, материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения. В отношении злоумышленника также возбудили дело о краже. Подозреваемого задержали, расследование продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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