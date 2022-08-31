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Экс-замглавы Апшеронского района оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Происшествия
31.08.2022 15:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-zamglavy-apsheronskogo-rajona-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-popytku-dat-vzyatku-sotrudniku-fsb
Экс-замглавы Апшеронского района оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Горячеключевской городской суд признал бывшего заместителя главы Апшеронского района в покушении на дачу взятки в крупном размере сотруднику УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в апреле текущего года подозреваемого пригласили в отделение УФСБ России по Краснодарскому краю в Горячем Ключе для проверки поступившей информации. Он за 200 тыс. рублей предложил не проводить в отношении него дальнейших оперативных мероприятий. Об этом сотрудник ФСБ сообщил в Следственный комитет РФ. Подозреваемого задержали 24 мая после передачи взятки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 1 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на 5 лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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