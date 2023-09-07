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В Сочи умерла 7-летняя девочка, которая впала в кому после ротавируса

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-umerla-7-letnyaya-devochka-kotoraya-vpala-v-komu-posle-rotavirusa
В Сочи умерла 7-летняя девочка, которая впала в кому после ротавируса
Фото t.me/e1_news

О смерти ребенка, попавшего в реанимацию после купания в море в конце августа, стало известно 7 сентября.

Девочка приехала в Лазаревское с мамой из Екатеринбурга. После купания в море ребенок заболел: появились тошнота, рвота, судороги.

Девочку доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, после чего диагностировали отек мозга. Несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался.

Мать девочки в соцсетях рассказала, что это произошло вечером 6 сентября.

«Сейчас надо транспортировать тело моей малышки. Пока не понимаем, как», — написала женщина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Для лечения ребенка привлекали реаниматологов и инфекционистов детской краевой клинической больницы, специализированной клинической детской инфекционной больницы, прилетал борт МЧС России со специалистами из Екатеринбурга. Транспортировать ребенка в Екатеринбург было невозможно из-за крайне высокого риска для жизни.

 

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