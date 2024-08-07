Умер водитель КамАЗа, врезавшийся в поезд Казань — Адлер под Волгоградом

В больницах Волгоградской области сейчас находятся трое пострадавших в ДТП с участием КамАЗа и пассажирского поезда.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, состояние пострадавших в возрасте от 31 до 54 лет оценивают как средней степени тяжести.

В реанимации в тяжелом состоянии находился 44-летний водитель КамАЗа, выехавшего на переезд перед движущимся составом.

Как стало известно 7 августа, мужчина умер, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария в Волгоградской области произошла 29 июля из-за «КамАЗа», выехавшего на рельсы перед приближающимся поездом. Машинист поезда № 491 Казань — Адлер применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

В составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. Из-за схода вагонов пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. В настоящее время в больницах остаются 12 пострадавших, в том числе трое детей.