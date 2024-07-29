Порядка 140 человек получили ушибы при сходе с рельсов поезда Казань — Адлер

Авария произошла 29 июля в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Из-за столкновения с выехавшим на железнодорожные пути грузовиком с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер.

По уточненным данным, водитель «КамАЗа» грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.

«Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч», — сообщили в пресс-службе РЖД.

Также в ведомстве отметили, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается. Видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более 1 км.

По предварительным данным, госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира.

По факту схода вагонов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего. Число пострадавших устанавливается, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте аварии в Волгоградской области работают 324 специалиста МЧС и 109 единиц техники. Водитель грузовика госпитализирован.