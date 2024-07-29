В Волгоградской области сошли с рельсов 8 вагонов поезда, направлявшегося в Сочи

Авария произошла 29 июля в 12:35 в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково в 4 км от станции Котельниково.

По сообщению РЖД причиной аварии стал выехавший на ж/д переезд «КамАЗ». Там грузовик столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда.

«Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда. Движение поездов на участке приостановлено», — сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

В МЧС России сообщили, что на месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники. Пострадавших эвакуируют. К вылету готовы два вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что водитель грузовика госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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