РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда в Коми

В Новороссийск прибыли пассажиры поезда из Воркуты, потерпевшего крушение в Республике Коми. После трагедии их пересадили на специальный рейс, который направился в конечную точку маршрута по ускоренному графику.

«Последние 20 пассажиров из поезда Воркута — Новороссийск прибыли в место назначения. По словам сотрудников РЖД, все они ехали на отдых. Для них поездка закончилась благополучно. Так что теперь их ждет только теплое море и хорошая погода», — говорит специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Пассажиров поезда Воркута – Новороссийск встретили утром 30 июня. Они рассказали журналистам о моменте трагедии, как проходила эвакуация и о дальнейшем пути.

«Ехали с семьей: жена и дочка. Пошла тряска, мы испугались. Потом выключился свет, потом упали», — рассказал пассажир поезда Игорь Андреевских.

Трагедия произошла 26 июня в районе Инты: 9 из 14 выгонов поезда сошли с рельсов. В течение нескольких дней до инцидента в городе шли сильные дожди. Речки вышли из берегов и размыли железнодорожные насыпи. По словам проводника поезда, в такие моменты самое главное — организовать людей.

«Дал задание одному пассажиру сбегать за бельем и быстро связать из него веревки. Показал, как это делается. Велел кинуть веревку людям в окно, и по ним уже эвакуироваться. Затем пошел по другим вагонам, взял камни, сказал людям, чтобы они отошли от эвакуационных выходов, и стал разбивать стекла», — вспоминает проводник поезда Михаил Омельченко.

Сначала выбирались из вагонов уцелевшие пассажиры. Потом стали помогать раненым. Работа была слаженной, на место незамедлительно приехали медики и волонтеры.

«Прибежал парень, весь грязный, дочку потерял. Спросил, не видели ли ее. Говорим: «Нет, не видели». Соответственно, проводники потом сказали: «Ребят, нужна помощь, там жесть», — делится пассажир поезда Александр Федореев.

Катастрофа унесла жизни трех человек. Среди них и 34-летний житель Кубани Станислав Даневич. Он — многодетный отец.

«Муж ехал с сессии, он учился там. Он должен был раньше приехать и ждать меня. Но когда я приехала, его не было. Дозвониться не могла. Я теперь не знаю, как своим детям говорить. У нас трое детей», — говорит жена погибшего.

По данным РЖД, родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. рублей и по 2 млн от компании. Пострадавшим — всего их 70 — выплатят по 500 тыс. рублей, а тем, кого госпитализировали, — по 1 млн.