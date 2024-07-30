В больницах остаются 12 пострадавших после крушения поезда, следовавшего в Сочи

Столкновение поезда с грузовиком произошло 29 июля в Волгоградской области на железнодорожном переезде.

По данным администрации региона, в больницах остаются 12 пострадавших, в том числе трое детей. В больницу скорой медицинской помощи № 25 вертолетами санавиации доставили 54-летнюю женщину и 44-летнего мужчину, они находятся в реанимации. Еще шестеро пациентов в возрасте 20, 31, 43 и 49 лет проходят лечение в отделениях нейрохирургии и травматологии.

Среди госпитализированных есть 4-летний мальчик, он находится в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи № 7. В эту больницу планируют перевести из Котельниковской ЦРБ 5-летнего ребенка, пишет «Коммерсантъ».

По данным РЖД, движение поездов на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Первый поезд около 17:00 проследовал по восстановленному второму пути перегона, который был поврежден в результате аварии. Движение открыто по обоим путям перегона. Железнодорожники принимают меры для сокращения опоздания пассажирских поездов, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», виновником аварии на перегоне в Волгоградской области стал водитель «КамАЗа». Он который грубо нарушил ПДД и выехал на рельсы перед приближающимся поездом. Машинист поезда № 491 Казань — Адлер применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

В составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. Из-за схода вагонов пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. В ЦРБ Котельниково госпитализировали 55 человек. По данным на утро 30 июля, после схода вагонов под Волгоградом задерживались более 10 поездов.