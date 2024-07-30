После схода вагонов под Волгоградом задерживаются более 10 поездов

В результате схода вагонов поезда № 491 Казань — Адлер в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково с опозданием на Кубань следуют восемь поездов. Кроме того задерживаются составы из Сочи и Новороссийска, а также в Кисловодск.

Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании сообщили, что задерживаются 12 пассажирских поездов.

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке», — сообщила пресс-служба ведомства.

С задержкой следуют составы № 491 Казань — Адлер, № 127 Красноярск — Адлер, № 235 Тында — Анапа, № 353 Пермь — Имеретинский Курорт, № 13 Саратов — Имеретинский Курорт, № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Также № 345 Нижневартовск — Адлер, № 509 Казань — Новороссийск, № 455 Челябинск — Новороссийск. Кроме того, задерживаются поезда № 354 Имеретинский Курорт — Пермь, № 510 Новороссийск — Казань, а также № 250 Адлер — Новокузнецк.

О восстановлении движения поездов по одному пути на участке Гремячая — Котельниково сообщили 30 июля в 1:17 в пресс-службе Приволжской железной дороги.

«30 июля в 01:17 мск восстановлено движение по одному пути на перегоне Гремячая — Котельниково. 25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда №491 Казань — Адлер отправили к месту назначения через станцию Котельниково», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточнялось, что пассажиров обеспечили водой и питанием.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», виновником аварии на перегоне в Волгоградской области стал водитель «КамАЗа». Он который грубо нарушил ПДД и выехал на рельсы перед приближающимся поездом. Машинист поезда № 491 Казань — Адлер применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

В составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. Из-за схода вагонов пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. В ЦРБ Котельниково госпитализировали 55 человек.