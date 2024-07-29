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Число госпитализированных при сходе вагонов поезда Казань — Адлер выросло до 55

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-gospitalizirovannyh-pri-shode-vagonov-poezda-kazan-adler-vyroslo-do-55
Число госпитализированных при сходе вагонов поезда Казань — Адлер выросло до 55
Фото t.me/telerzd

На месте схода вагонов пассажирского поезда № 491 Казань — Адлер на 185-м километре перегона Гремячая — Котельниково в Волгоградской области продолжают ликвидировать последствия ЧП.

В Росжелдоре уточнили, что всего после столкновения локомотива с КамАЗом произошел сход девяти вагонов, из шесть опрокинулись. Габарит соседнего пути нарушен.

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Всего в составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. В результате происшествия пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. В ЦРБ Котельниково госпитализированы 55 человек, сообщает Telegram-канал Федерального агентства железнодорожного транспорта.

РЖД уточнили, что в результате ДТП и схода пассажирского поезда госпитализировали 30 человек, в том числе 12 детей, сообщает РЖД в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», виновником произошедшего стал водитель «КамАЗа», который грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч. В результате с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда. Ранее сообщало о 16 госпитализированных, среди которых был один ребенок и два проводника, а также о 140 получивших ушибы.

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