В реанимации остается один из четырех спортсменов, пострадавших в ДТП на Кубани

Уже третьего пострадавшего в аварии ребенка 11 апреля перевели из реанимации в отделение хирургии.

В реанимации до сих пор находится одна спортсменка в очень тяжелом состоянии — она сидела рядом с тренером на пассажирском сидении.

«Спасибо всем врачам Краснодара, кто буквально с того света вытащил наших детей. Изначально как раз Глеб, которого сегодня выписали, был самым тяжелым», — сообщила начальник департамента физкультуры и спорта Липецка Ксения Казакова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Пострадали 6 человек: 4 ребенка из отечественной легковушки, а также водитель и пассажир Skoda.