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В реанимации остается один из четырех спортсменов, пострадавших в ДТП на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-reanimatsii-ostaetsya-odin-iz-chetyreh-sportsmenov-postradavshih-v-dtp-na-kubani?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В реанимации остается один из четырех спортсменов, пострадавших в ДТП на Кубани
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Уже третьего пострадавшего в аварии ребенка 11 апреля перевели из реанимации в отделение хирургии.

В реанимации до сих пор находится одна спортсменка в очень тяжелом состоянии — она сидела рядом с тренером на пассажирском сидении.

«Спасибо всем врачам Краснодара, кто буквально с того света вытащил наших детей. Изначально как раз Глеб, которого сегодня выписали, был самым тяжелым», — сообщила начальник департамента физкультуры и спорта Липецка Ксения Казакова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Пострадали 6 человек: 4 ребенка из отечественной легковушки, а также водитель и пассажир Skoda.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, состояние детей остается тяжелым, двоих пациентов перевезли в детскую краевую больницу в Краснодаре, запланирован перевод третьего пациента. Погибший водитель отечественной легковушки — тренер по велоспорту из Липецка, он вез детей на сборы. СК возбудил уголовное дело.

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