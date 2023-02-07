В Новороссийске в связи с поземком ухудшилась видимость

Непогода бушует в Новороссийске с 6 февраля. По прогнозам синоптиков, в городе сохранится поземок, видимость 1-2 км.

Горожан просят следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио. В настоящее время в Новороссийске продолжаются снегоуборочные работы. Задействованы 19 спецмашин. Техника работает во всех внутригородских округах и окрестностях.

Оставить обращение можно через службу «Безопасный город» по телефону *076 или на портале мой-новороссийск.рф, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за сутки в Новороссийске из-за ураганного ветра произошло свыше 100 аварийных отключений электричества, ветер повредил 14 кровель, повалил 25 деревьев. Детей рекомендовали не отправлять в школы. В котельной на улице Сипягина произошла утечка, без тепла остались 40 многоэтажек, детсад, гимназия и две поликлиники. Движение грузовиков между Новороссийском и Геленджиком закрыто почти сутки. Также из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота.