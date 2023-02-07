В Новороссийске из-за урагана рекомендовали не отправлять детей в школы

Стихия бушует в Новороссийске с 6 февраля. За прошедшие сутки из-за ураганного ветра в городе произошло более 100 аварийных отключений электричества, ветер повредил 13 кровель, повалило 25 деревьев.

Сообщается, что отключения затронули все внутригородские районы. Ветер повредил линии электропередачи. Произошел прорыв воздушного трубопровода, без тепла оставались около 400 человек — эта авария уже устранена.

«Задействована техника для посыпки дорог. Перевал открыт, но не пытайтесь его пересечь на летней резине, не создавайте аварийных ситуаций!» — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Спасатели всю ночь спиливали деревья, укрепляли оконные рамы, убирали поваленные заборы. Ведется разбор крыш. Всего работают 14 человек личного состава и 6 единиц техники.

Глава города рекомендовал не отправлять детей на учебу без сопровождения родителей.

«Если у вас нет возможности отвести и забрать ребенка, — не посещайте занятия. Новые темы на уроках не рассматриваются», — сказал мэр.

Он также напомнил автовладельцам, что не стоит выезжать на летней резине. Рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на территории СОШ № 2 на улице Суворовской ветер повредил кровлю столовой, на площади около 30 кв. м. Кроме того, 6 февраля ураган сорвал часть крыши на 13-этажном доме на улице Лейтенанта Шмидта, 17, на площади около 360 кв. м. Расселение жильцов не требуется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обрушения части кровли в многоэтажке на улице Лейтенанта Шмидта жильцам рекомендовали без необходимости не покидать помещения, ограничить выход на открытую территорию и поездки на автомобилях в районе дома.