В Новороссийске ураган сорвал часть крыши с жилой многоэтажки
Инцидент произошел 6 февраля на улице Лейтенанта Шмидта, 17.
По данным местных властей, в связи с ураганным ветром на жилом многоэтажном доме сорвало часть крыши. Возможно дальнейшее разрушение кровли и падение отдельных элементов.
В связи с этим жителей просят без необходимости не покидать помещения, ограничить выход на открытую территорию и поездки на автомобилях в районе дома № 17 по улице Лейтенанта Шмидта.
Автовладельцев просят убрать с улиц Лейтенандта Шмидта, Цедрика, Челюскинцев, Пархоменко, Серадзе, Энгельса и Марата припаркованные машины, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 февраля и до конца дня, а также 7 и 8 февраля местами на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-34 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 35-38 м/с. Температура воздуха ночью и утром — -5…-10 °C, днем — -3…-8 °C.
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