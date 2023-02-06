Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах и урагане на побережье Краснодарского края

Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря, а также о лавиноопасности на 6-8 февраля объявлено на Кубани.

По данным синоптиков, с 15:00-17:00 6 февраля и до конца дня, а также 7 и 8 февраля местами на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-34 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 35-38 м/с. Температура воздуха ночью и утром — -5…-10 °C, днем — -3…-8 °C. На море ожидаются волны до 1,5-2,5 м. Прогнозируется обледенение судов и парение моря.

Также с 18:00 6 февраля до 18:00 7 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. лавиноопасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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