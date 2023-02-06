В Новороссийске включили сирены из-за ураганного ветра, роняющего деревья

В городе-герое 6 февраля дует сильный северо-восточный ветер. Скорость его порывов достигает почти 30 м/с.

«У спасателей сегодня очень много работы! Пилим деревья, которые упали, снимаем профлисты с крыши домов, спутниковые антенны, которые сорвало ветром», — написал в Telegram начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

В связи с сильным ветром он призвал жителей и гостей города быть внимательней и осторожней.

В соцсетях рассказали, что на улице Суворовской ветер опрокинул на бок грузовой фургон. На улице Кутузовской дерево упало рядом с детской площадкой во дворе многоэтажки. На Анапском шоссе, 6 дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. В порту ветер уронил морской контейнер.

Из-за ураганного ветра в Новороссийске с 14:30 начали включать сирены, предупреждающие об опасности. Скорость ветра составляет до 29 м/с. Высота волн — 1,7 метра. Температура воздуха 0 ºС, температура морской воды +9 ºС. В ближайшие часы влажность воздуха увеличится, а атмосферное давление будет падать, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Новороссийска 6 февраля призвали не покидать дома из-за ураганного ветра до 32 м/с. При сильном ветре спасатели рекомендуют не ходить возле деревьев и рекламных конструкций и не парковать под ними автомобили.