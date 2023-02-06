Жителей Новороссийска призвали не покидать дома из-за ураганного ветра до 32 м/с

По прогнозу синоптиков, 6 февраля в городе-герое ожидается сильнейший северо-восточный ветер. Его скорость достигнет 27-32 м/с.

Утром порывы ветра достигли 19-24 м/с. Над морем ожидается туман. Высота волн в Черном море достигнет 1,3-2 м.

«Не покидайте без необходимости помещения. Ограничьте выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте. Берегите себя!» — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

При сильном ветре спасатели рекомендуют не ходить возле деревьев и рекламных конструкций и не парковать под ними автомобили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный северо-восточный ветер 6 февраля ожидается на всем Черноморском побережье Краснодарского края. Местами порывы достигнут 20-25 м/с. На участке между Геленджиком и Новороссийском до 25-30 м/с.