Ураган ожидается 6 февраля в Новороссийске

По прогнозам синоптиков, 6 февраля порывы ветра в Новороссийске будут достигать 30–33 м/с.

В Краснодарском крае переменная облачность, без существенных осадков, только вечером местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6 °C, местами в юго-восточных предгорных районах до -9 °C, днем -1…+4 °C, в горах ночью -7…-12 °C, днем 0…-5°C.

На Черноморском побережье тоже переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 12–14 м/с, местами порывы ночью до 15–20 м/с, днем до 20–25 м/с. На участке от Анапы до Геленджика вечером до 25–30 м/с. В Новороссийске — 30–33 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3 °C, днем 0…+5 °C, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также: штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае.