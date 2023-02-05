Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, с 15:00 5 февраля и до конца дня 6 февраля на Черном и Азовском морях ожидается сильное волнение.

На Черном море, а также на западной половине Азовского моря ожидается сильный и очень сильный северо-восточный ветер с порывами 20-25 м/с. Высота волн может достигнуть 2-3 м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендуют переждать сильный ветер дома. При нахождении в дороге на открытой местности в городе лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

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