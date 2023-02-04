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В горах Сочи за ночь выпало около 40 мм снега

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-za-noch-vypalo-okolo-40-mm-snega
В горах Сочи за ночь выпало около 40 мм снега
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи ночью 4 февраля прошел дождь и мокрый снег. В высокогорных населенных пунктах Адлерского района — сильный снег.

За ночь в Красной Поляне выпало более 20 мм осадков, в горах выше 1,5 тыс. м — 40 мм. Все дорожные и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Задействовано 237 машин. Более 100 человек расчищают тротуары и проходы. За ночь было израсходовано более 1,2 тыс. т противогололедных материалов.

Городской общественный транспорт работает по обычному расписанию, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозам синоптиков, ночью и до середины дня 4 февраля в предгорьях и горных районах Сочи ожидаются снегопады, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также в прибрежной зоне прогнозируют дождь и усиление ветра до 18 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

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