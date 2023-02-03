В Сочи из-за непогоды на круглосуточное дежурство вышли снегоуборочные машины
В расчистке дорог в горном кластере задействовали порядка 90 снегоуборочных машин. Спецтехника будет работать до прекращения снегопада.
По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы перевели на усиленный режим работы. Сформированы круглосуточные дежурные смены. Рабочие обрабатывают дороги песчано-соляной смесью, расчищают тротуары.
На побережье Сочи местами идут дожди, наблюдаются сильные порывы ветра. Нештатных ситуаций нет, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
По прогнозам синоптиков, ночью и до середины дня 4 февраля в предгорьях и горных районах Сочи ожидаются снегопады, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также в прибрежной зоне прогнозируют дождь и усиление ветра до 18 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
Жителям и гостям курорта рекомендуют предпринять необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы и отдыха у воды. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112.
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