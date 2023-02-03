Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи из-за непогоды на круглосуточное дежурство вышли снегоуборочные машины

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-nepogody-na-kruglosutochnoe-dezhurstvo-vyshli-snegouborochnye-mashiny
В Сочи из-за непогоды на круглосуточное дежурство вышли снегоуборочные машины
Фото пресс-службы администрации Сочи

В расчистке дорог в горном кластере задействовали порядка 90 снегоуборочных машин. Спецтехника будет работать до прекращения снегопада.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы перевели на усиленный режим работы. Сформированы круглосуточные дежурные смены. Рабочие обрабатывают дороги песчано-соляной смесью, расчищают тротуары.

На побережье Сочи местами идут дожди, наблюдаются сильные порывы ветра. Нештатных ситуаций нет, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По прогнозам синоптиков, ночью и до середины дня 4 февраля в предгорьях и горных районах Сочи ожидаются снегопады, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также в прибрежной зоне прогнозируют дождь и усиление ветра до 18 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Жителям и гостям курорта рекомендуют предпринять необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы и отдыха у воды. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112.

Читайте также: вышедший на берег смерч разгромил кафе на пляже в центре Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. После смерти супругов от отравления газом на Кубани возбудили дело против газовика
  5. В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях