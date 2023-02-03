Вышедший на берег смерч разгромил кафе на пляже в центре Сочи

Небольшой смерч вышел из моря вечером 3 февраля на Центральной набережной курорта.

Видеозапись, запечатлевшую последствия, выложили в соцсети очевидцы. Автор ролика рассказала, что смерч сорвал дверь одного из кафе, разбил стекла и раскидал по пляжу пластиковые столы и стулья.

Сообщается, что никто не пострадал, но посетители кафе сильно испугались.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи резко ухудшится погода. В предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В прибрежной зоне пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. В горной части Сочи будет риск налипания мокрого снега, на дорогах гололедица.