Вышедший на берег смерч разгромил кафе на пляже в центре Сочи
Происшествия
03.02.2023 21:08
Небольшой смерч вышел из моря вечером 3 февраля на Центральной набережной курорта.
Видеозапись, запечатлевшую последствия, выложили в соцсети очевидцы. Автор ролика рассказала, что смерч сорвал дверь одного из кафе, разбил стекла и раскидал по пляжу пластиковые столы и стулья.
Сообщается, что никто не пострадал, но посетители кафе сильно испугались.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи резко ухудшится погода. В предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В прибрежной зоне пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. В горной части Сочи будет риск налипания мокрого снега, на дорогах гололедица.
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