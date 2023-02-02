В Сочи 3 февраля резко ухудшится погода

По прогнозу синоптиков, 3 и 4 февраля на территории курорта ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий.

В предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В прибрежной зоне пройдет дождь, местами переходящий в мокрый снег. В горной части Сочи будет риск налипания мокрого снега на деревьях и проводах. Возможна гроза. На дорогах может образоваться гололед.

Кроме того, в эти дни ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы местами достигнут скорости 15-18 м/с. Видимость составит 1-2 км, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жителям и гостям курорта в эти дни рекомендовали соблюдать все необходимые меры безопасности и не выходить в горы.

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