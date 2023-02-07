Почти сутки из-за урагана закрыто движение грузовиков между Новороссийском и Геленджиком
Общество
07.02.2023 08:50
Утром 7 февраля обстановка на федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Новороссийска до Геленджика остается крайне напряженной. Движение большегрузного транспорта с высокой парусностью было ограничено с 15:00 6 февраля и до сих пор не открыто.
Сотрудники Госавтоинспекции Кубани рекомендуют вообще не выезжать на личном транспорте до стабилизации погоды.
Если поехать куда-то все же приходится, важно соблюдать ряд правил: держать дистанцию, выбрать безопасную скорость, включить ближний свет и противотуманные фары.
«Все несущие службу наряды ДПС нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае экстренной ситуации вы всегда можете обратиться к ближайшему экипажу ДПС или сообщить об этом по телефону 102», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за снегопада утром 7 февраля Краснодар увяз в 9-балльных пробках.
Популярные новости
- В Новороссийске ураган сорвал часть крыши с жилой многоэтажки
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- В Темрюке здание СТО ночью загорелось на площади 650 кв. метров
- Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России