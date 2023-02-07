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Почти сутки из-за урагана закрыто движение грузовиков между Новороссийском и Геленджиком

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-sutki-iz-za-uragana-zakryto-dvizhenie-gruzovikov-mezhdu-novorossijskom-i-gelendzhikom
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Утром 7 февраля обстановка на федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Новороссийска до Геленджика остается крайне напряженной. Движение большегрузного транспорта с высокой парусностью было ограничено с 15:00 6 февраля и до сих пор не открыто.

Сотрудники Госавтоинспекции Кубани рекомендуют вообще не выезжать на личном транспорте до стабилизации погоды.

Если поехать куда-то все же приходится, важно соблюдать ряд правил: держать дистанцию, выбрать безопасную скорость, включить ближний свет и противотуманные фары.

«Все несущие службу наряды ДПС нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае экстренной ситуации вы всегда можете обратиться к ближайшему экипажу ДПС или сообщить об этом по телефону 102», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за снегопада утром 7 февраля Краснодар увяз в 9-балльных пробках.

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