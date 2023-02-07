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Из-за снегопада утром 7 февраля Краснодар увяз в 9-балльных пробках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-snegopada-utrom-7-fevralya-krasnodar-uvyaz-v-9-ballnyh-probkah
Из-за снегопада утром 7 февраля Краснодар увяз в 9-балльных пробках
Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В ночь на 7 февраля в краевой столице выпал первый в этом году снег. Он продолжает идти и утром.

В связи с непогодой во вторник утром на дорогах Краснодара образовались серьезные пробки. Сервис «Яндекс Карты» оценил дорожную ситуацию в городе на 9 баллов из 10.

По данным на 8:10, сильные заторы образовались на улицах: Северной, Селезнева, Школьной, Суворова, Ставропольской, Российской, 1-го Мая, Восточно-Кругликовской, Московской, 40-летия Победы, Дзержинского, Ветеранов, Ближнем Западном обходе, Кубанской Набережной, Восточном обходе и Ростовском шоссе.

Сильнейшие пробки зафиксировали в микрорайоне Гидростроителей, там стоят улицы: Валерия Гассия, Снесарева, Трудовой Славы, Гидростроителей, им. Дмитрия Благоева, Автолюбителей, проспект им. Писателя Знаменского.

Также затруднен проезд в районе Табачной фабрики на улицах: Передовой, Спортивной, Ипподромной и МОПР.

При этом в центральной части Краснодара сильных заторов практически нет. Затруднен проезд по улицам Седина и Мира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спецтехника начала обрабатывать главные дороги и мосты Краснодара уже ночью — с 0:30. На улицы Краснодара вышли 39 комбинированных машин. Техника рассыпала на проезжую часть песко-соляную смесь, чтобы дороги не были скользкими.

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