Краснодар засыпало снегом к утру 7 февраля

Первый в этом году снег в краевой столице начался ночью и продолжает идти утром. На земле образовался небольшой снежный покров.

Спецтехника начала обрабатывать главные дороги и мосты Краснодара уже ночью — с 0:30. На улицы Краснодара вышли 39 комбинированных машин. Техника рассыпала на проезжую часть песко-соляную смесь, чтобы дороги не были скользкими.

«Пока город спал — работа по уборке снега продолжалась. Дороги, мосты и путепроводы расчищали и обрабатывали от гололед», — сообщает МЦУ Краснодара.

Также от гололеда обработали тротуары, подземные переходы и остановки общественного транспорта.

По прогнозу синоптиков, снег в Краснодаре будет идти в течение всего дня. Водителей без зимней резины призвали не рисковать и не садиться за руль.

Несмотря на непогоду, общественный транспорт в Краснодаре работает в обычном режиме. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 7:25, уровень пробок в Краснодаре составил 6 баллов из 10.

«Тротуары, подземные пешеходные переходы и остановки обрабатывают 670 человек и 34 единицы техники. Для их удобства по всему городу расставлено больше 2 тыс. контейнеров с пескосоляной смесью», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он добавил, что придомовые территории и дворы от снега и гололеда расчищают ТСЖ и управляющие компании.

За обстановкой на улицах города круглосуточно следят сотрудники ЕДДС. Ситуация с непогодой в Краснодаре находится под контролем.

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