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В горах Сочи 6 и 7 февраля ожидается сильный снегопад

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-6-i-7-fevralya-ozhidaetsya-silnyj-snegopad
В горах Сочи 6 и 7 февраля ожидается сильный снегопад
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, вечером 6 февраля и в течение дня 7 февраля в горах и предгорьях курорта ожидается сильный снегопад. Возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

В горах на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря сохранится слабая лавиноопасность. Видимость при выпадении осадков составит 1-2 км. Есть вероятность грозы.

Из-за непогоды въезд в Красную Поляну на автомобилях без зимней резины ограничат. Жителям и гостям Сочи рекомендовали добираться в горный кластер на общественном транспорте: на электричках или автобусах.

В прибрежной части Сочи юго-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. В Лазаревском районе порывы северо-восточного ветра достигнут 20-25 м/с. В связи с непогодой все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: синоптики предупредили о лавиноопасности в горах и урагане на побережье Краснодарского края. С 18:00 6 февраля до 18:00 7 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. лавиноопасно.

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