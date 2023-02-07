Под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота
Происшествия
07.02.2023 10:31
Администрация Новороссийска просит водителей воздержаться от поездок через перевал, особенно на летней резине.
В настоящее время на перевале Волчьи ворота спецтехника продолжает расчистку дороги.
На трассе Новороссийск — Керчь в целях обеспечения безопасности дорожного движения дежурят сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти сутки из-за урагана закрыто движение грузовиков между Новороссийском и Геленджиком. В Новороссийске из-за урагана рекомендовали не отправлять детей в школы. За сутки в городе произошло более 100 аварийных отключений электричества, ветер повредил 13 кровель, повалило 25 деревьев.
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