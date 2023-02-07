В Новороссийске из-за утечки отключили тепло в 40 многоэтажках и 4 соцобъектах

Утечка теплоснабжения произошла утром 7 февраля в котельной на улице Сипягина, 6. Сколько человек временно остались без отопления не уточнили.

В связи с этим с 11:00 отключили теплоснабжение в многоквартирных домах:

на улице Губернского, 2, 3, 3А, 4;

на улице Видова, 7, 7А, 56, 58, 65, 79;

на улице Революции, 21, 29 и 33;

на улице Кутузовской, 13, 15, 17 и 25;

на улице Новороссийской республики, 13А, 28, 31/32, 36/37, 39, 50 и 52;

на улице Мира, 15 и 19;

на улице Сипягина, 20 и 22А;

на улице Грибоедова, 9, 16 и 16А;

на улице Советов, 21 и 23;

на улице Фисанова, 20;

на улице Энгельса, 35А;

на улице Конституции, 18;

на улице Щорса, 3;

на улице Рубина, 1,3 и 4.

Кроме того, отопление отключили в детскому саду № 56, гимназии № 20, поликлинике моряков и поликлинике № 1, сообщает МЦУ Новороссийска.

В городе-герое 7 февраля бушует норд-ост. Порывы северо-восточного ветра достигают скорости в 34 м/с. Температура воздуха -3 °C.

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