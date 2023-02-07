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В Новороссийске из-за утечки отключили тепло в 40 многоэтажках и 4 соцобъектах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-utechki-otklyuchili-teplo-v-40-mnogoetazhkah-i-chetyreh-sotsobektah
В Новороссийске из-за утечки отключили тепло в 40 многоэтажках и 4 соцобъектах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Утечка теплоснабжения произошла утром 7 февраля в котельной на улице Сипягина, 6. Сколько человек временно остались без отопления не уточнили.

В связи с этим с 11:00 отключили теплоснабжение в многоквартирных домах:

  • на улице Губернского, 2, 3, 3А, 4;
  • на улице Видова, 7, 7А, 56, 58, 65, 79;
  • на улице Революции, 21, 29 и 33;
  • на улице Кутузовской, 13, 15, 17 и 25;
  • на улице Новороссийской республики, 13А, 28, 31/32, 36/37, 39, 50 и 52;
  • на улице Мира, 15 и 19;
  • на улице Сипягина, 20 и 22А;
  • на улице Грибоедова, 9, 16 и 16А;
  • на улице Советов, 21 и 23;
  • на улице Фисанова, 20;
  • на улице Энгельса, 35А;
  • на улице Конституции, 18;
  • на улице Щорса, 3;
  • на улице Рубина, 1,3 и 4.

Кроме того, отопление отключили в детскому саду № 56, гимназии № 20, поликлинике моряков и поликлинике № 1, сообщает МЦУ Новороссийска.

В городе-герое 7 февраля бушует норд-ост. Порывы северо-восточного ветра достигают скорости в 34 м/с. Температура воздуха -3 °C.

Читайте также: в Новороссийске из-за урагана рекомендовали не отправлять детей в школы. За прошедшие сутки из-за ураганного ветра в городе произошло более 100 аварийных отключений электричества, ветер повредил 13 кровель, повалило 25 деревьев.

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