В Новороссийске из-за утечки отключили тепло в 40 многоэтажках и 4 соцобъектах
Происшествия
07.02.2023 13:12
Утечка теплоснабжения произошла утром 7 февраля в котельной на улице Сипягина, 6. Сколько человек временно остались без отопления не уточнили.
В связи с этим с 11:00 отключили теплоснабжение в многоквартирных домах:
- на улице Губернского, 2, 3, 3А, 4;
- на улице Видова, 7, 7А, 56, 58, 65, 79;
- на улице Революции, 21, 29 и 33;
- на улице Кутузовской, 13, 15, 17 и 25;
- на улице Новороссийской республики, 13А, 28, 31/32, 36/37, 39, 50 и 52;
- на улице Мира, 15 и 19;
- на улице Сипягина, 20 и 22А;
- на улице Грибоедова, 9, 16 и 16А;
- на улице Советов, 21 и 23;
- на улице Фисанова, 20;
- на улице Энгельса, 35А;
- на улице Конституции, 18;
- на улице Щорса, 3;
- на улице Рубина, 1,3 и 4.
Кроме того, отопление отключили в детскому саду № 56, гимназии № 20, поликлинике моряков и поликлинике № 1, сообщает МЦУ Новороссийска.
В городе-герое 7 февраля бушует норд-ост. Порывы северо-восточного ветра достигают скорости в 34 м/с. Температура воздуха -3 °C.
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