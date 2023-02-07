В Новороссийске устранили утечку на теплосетях

Утечка теплоснабжения произошла утром 7 февраля в котельной на улице Сипягина, 6.

Аварийное отключение оставило без тепла 40 многоквартирных домов, детский сад № 56, гимназию № 20, поликлинику моряков и поликлинику № 1.

О завершении ремонта сообщили в 16:26. В настоящее время идет заполнение системы теплоносителем. Для прогрева батарей в домах потребуется 3-5 часов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 11:00 отопления не было в домах на улицах Губернского, Видова, Революции, Кутузовской, Новороссийской республики, Мира, Сипягина, Грибоедова, Советов, Фисанова, Энгельса, Конституции, Щорса и Рубина.