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В Новороссийске устранили утечку на теплосетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-ustranili-utechku-na-teplosetyah
В Новороссийске устранили утечку на теплосетях
Фото pixabay.com

Утечка теплоснабжения произошла утром 7 февраля в котельной на улице Сипягина, 6.

Аварийное отключение оставило без тепла 40 многоквартирных домов, детский сад № 56, гимназию № 20, поликлинику моряков и поликлинику № 1.

О завершении ремонта сообщили в 16:26. В настоящее время идет заполнение системы теплоносителем. Для прогрева батарей в домах потребуется 3-5 часов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 11:00 отопления не было в домах на улицах  Губернского, Видова, Революции, Кутузовской, Новороссийской республики, Мира, Сипягина, Грибоедова, Советов, Фисанова, Энгельса, Конституции, Щорса и Рубина.

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