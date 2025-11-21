В Новороссийске провели экскурсию для класса детей, жаривших еду на Вечном огне

Сначала школьники вместе с одноклассниками собрались на площади Вечного огня в Усть-Лабинске, чтобы возложить цветы в память о героях, которые отдали жизнь за защиту Родины.

Дети погрузились в трагичные страницы истории Великой Отечественной войны. После этого началась церемония.

«Детей водить важно к Вечному огню, чтобы они помнили наших героев. Они должны чтить память наших героев, которые нас спасали. Если бы не было этих героев, нас бы тоже не было», — поделился ученик школы № 2 Усть-Лабинска Роман Братчиков.

Патриотическое воспитание молодежи — одна из главных задач, которая стоит перед системой образования. После таких мероприятий дети чувствуют свою причастность с историей.

«В их глазах появилось больше задумчивости, серьезности, ответственности за свои поступки. Чтобы они осознавали эту меру ответственности, мы должны им об этом рассказать — и в этом наша задача», — отметила заместитель начальника управления образования Усть-Лабинского района Наталья Ракова.

По словам педагогов, дети часто пишут письма бойцам на фронт, собирают гуманитарную помощь. В декабре их ждет еще много памятных мероприятий.

Чтобы школьники ясно осознавали значение мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, для них вместе с одноклассниками организовали экскурсию в Новороссийск.

Школьников из Усть-Лабинска встретили в гимназии № 2, которая носит имя советского офицера Цезаря Куникова. Он был командиром десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля». За проявленные мужество и героизм посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Познакомили с памятным стендом школы гостей юные экскурсоводы.

«Мы рассказывали про нашу «Малую землю», про нашу школу. Это важно, потому что нужно знать историю нашей страны», — говорит ученица гимназии № 2 имени Цезаря Куникова Новороссийска Диана Тавризова.

То, что повседневная жизнь детей превратилась в работу для фронта, удивила маленьких слушателей. Храбрые поступки: помощь раненным, добыча информации, обезвреживания бомб — современные школьники восхитились героизмом ровесников прошлого века.

«Дети слушали, им интересно. Они отвечали на вопросы, знали — о чем говорят», — рассказывает учитель начальных классов гимназии № 2 имени Цезаря Куникова Новороссийска Елена Коновалова.

Стали усть-лабинские школьники в этот день и зрителями спектакля. Им показали постановку о тяжелой судьбе их сверстников «Нежные голоса войны». На этом насыщенная программа не закончилась. После этого их повели в исторический музей-заповедник. На диораме они увидели, как солдаты защищали Новороссийск. Основная экспозиция также заинтересовала юных посетителей. Им хотелось рассмотреть каждый стенд.

«Следующая точка патриотического маршрута — «Площадь Героев». Это центральный мемориальный комплекс города. Создан он в честь героев Великой Отечественной войны», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Кристина Макуха.

После минуты молчания и прогулки по мемориалу школьникам показали знаменитый советский крейсер «Михаил Кутузов». Сначала с берега, а после разрешили подняться на его палубу. Под звон корабельного колокола прошла их экскурсия. Уже на закате дети поделились впечатлениями о своем дне.

«Чувствовалось, как солдаты сражались, как им было страшно, как они хотели вернуться домой. Было очень познавательно, но в то же время очень страшно», — делится ученица школы № 2 Усть-Лабинска Анна Куксенко.

Как важно помнить о подвиге своих предков — осознал и герой резонансного видео.

«Они отдали свою жизнь ради нас, чтобы мы жили, освободили этот мир от нацистов», — рассказывает ученик школы № 2 Усть-Лабинска Карим Пейзуллаев.

«Дети в восторге. Все проговаривали, что обязательно приедут с родителями еще раз, посетят снова музей. Им очень хотелось рассмотреть каждый экспонат», — отмечает директор школы № 2 Усть-Лабинска Галина Селезнева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое братьев 7 и 9 лет 18 ноября жарили маршмеллоу на пламени Вечного огня на улице Ленина в Усть-Лабинске. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсетях.

Полиция нашла мальчиков. Старший из братьев рассказал, что они проголодались и решили перекусить по дороге домой с тренировки. Полицейские провели с детьми и их родителями профилактическую беседу. Прокуратура и СК начали проверку после осквернения.

Вице-губернатор Александр Руденко попросил не третировать детей, пожаривших еду на Вечном огне на Кубани. Поступок детей вице-губернатор объяснил незнанием истории и непониманием, что символизирует Вечный огонь.

