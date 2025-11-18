Полиция ищет подростков, готовивших еду на Вечном огне в Усть-Лабинске
18.11.2025 21:47
Кадры с несовершеннолетними, которые совершают противоправные действия у мемориала на улице Ленина, распространились 18 ноября в соцсетях.
По словам очевидцев, двое подростков жарили маршмеллоу на пламени Вечного огня. Публикацией заинтересовались в полиции.
«В отделе МВД России по Усть-Лабинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
