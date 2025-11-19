В Усть-Лабинске нашли мальчиков, готовивших еду на Вечном огне

Противоправные действия у мемориала на улице Ленина вечером 18 ноября совершили два брата 7 и 9 лет.

«Как пояснил старший из братьев, они проголодались и решили перекусить по дороге домой с тренировки. О том, что они делают это на мемориале памяти, поняли позже», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские провели с детьми и их родителями профилактическую беседу. Материал проверки будет направлен в следственный комитет, где примут решение в установленном законом порядке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое подростков жарили маршмеллоу на пламени Вечного огня. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсетях.

