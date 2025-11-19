Прокуратура и СК начали проверку после осквернения Вечного огня в Усть-Лабинске

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку в отношении двух братьев, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны в Усть-Лабинске.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят исполнение родителями мальчиков обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, дадут оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Усть-Лабинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по краю также организовал процессуальную проверку, ход и результаты которой проконтролирует краевая прокуратура.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое братьев 7 и 9 лет 18 ноября жарили маршмеллоу на пламени Вечного огня на улице Ленина в Усть-Лабинске. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсетях.

Полиция нашла мальчиков. Старший из братьев рассказал, что они проголодались и решили перекусить по дороге домой с тренировки. Полицейские провели с детьми и их родителями профилактическую беседу.

