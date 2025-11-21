Руденко попросил не третировать детей, пожаривших еду на Вечном огне на Кубани

Инцидент произошел на мемориале на улице Ленина в Усть-Лабинске. О случившемся рассказали в соцсетях 18 ноября.

Подробнее разобраться в ситуации принял решение заместитель губернатора по социальным вопросам Александр Руденко. Он отметил, что детям, решившим пожарить еду на Вечном огне, всего 7 и 9 лет и истории они еще не знают.

Поступок детей вице-губернатор объяснил незнанием истории и непониманием, что символизирует Вечный огонь, поэтому он попросил провести экскурсию о событиях войны в Новороссийске в классах, где учатся мальчики. После Александр Руденко пригласил школьников в Краснодар и побеседовал с ними.

После встречи Руденко сообщил, что братья поделились с ним семейной историей. Ребята рассказали, что их прадед в годы Великой Отечественной войны был танкистом, воевал в Курской области и пропал без вести. Замгубернатора добавил, что дети занимаются программированием.

«Парней прошу не третировать, будем считать инцидент исчерпанным. Надеюсь, они вырастут хорошими людьми», — написал Руденко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое братьев 7 и 9 лет 18 ноября жарили маршмеллоу на пламени Вечного огня на улице Ленина в Усть-Лабинске. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсетях.

Полиция нашла мальчиков. Старший из братьев рассказал, что они проголодались и решили перекусить по дороге домой с тренировки. Полицейские провели с детьми и их родителями профилактическую беседу. Прокуратура и СК начали проверку после осквернения.

