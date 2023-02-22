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В Новороссийске на месте крушения сухогруза специалисты мониторят экологическую обстановку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-meste-krusheniya-suhogruza-spetsialisty-monitoryat-ekologicheskuyu-obstanovku
В Новороссийске на месте крушения сухогруза специалисты мониторят экологическую обстановку
В Новороссийске на месте крушения сухогруза специалисты мониторят экологическую обстановку

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура взяла под контроль соблюдение требований природоохранного законодательства на месте крушения судна Seaмark, чтобы не допустить разлива дизельного топлива в акватории Черного моря в районе Новороссийска и Геленджика.

В настоящее время на месте крушения сухогруза выставлены наблюдательные посты. Береговую полосу обследуют специалисты. В море наблюдение ведут со спасательных судов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Специалисты прокуратуры координируют взаимодействие аварийно-спасательных служб, Росприроднадзора и мэрии Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Новороссийска из-за шторма в море на две части переломился сухогруз. На борту Seamark находились 11 человек, все граждане РФ. Моряки оказались в воде. В ходе спасательной операции обнаружили всех членов экипажа. При крушении сухогруза погиб второй помощник капитана. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В мэрии Геленджика 21 февраля заявили о том, что угрозы окружающей среде нет. Сухогруз перевозил 3 т кальцита — мела.

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