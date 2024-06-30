В Новороссийск прибыли пассажиры сошедшего в Коми с рельсов поезда

Пассажиров поезда Воркута – Новороссийск встретили утром 30 июня. Они рассказали журналистам о моменте трагедии, как проходила эвакуация и о дальнейшем пути.

«Ехали с семьей: жена и дочка. Пошла тряска, мы испугались. Потом выключился свет, потом упали», — рассказал пассажир поезда Игорь Андреевских.

Мужчина добавил, что после аварии сосед по купе помог его семье открыть дверь. В итоге они смогли выбраться. Затем он отправил семью в вагоны, которые не пострадали, а сам стал помогать другим пассажирам.

О том, как проходила эвакуация, рассказал проводник Михаил Омельченко. Он организовал людей, чтобы помочь пассажирам покинуть упавшие вагоны.

«Дал им быстренько задания. Один вагон у нас находился в подвисшем состоянии, то есть от эвакуационного выхода до земли было большое расстояние, нужны были веревки. Дал одному пассажиру задание сбегать за бельем, быстренько связать из них веревки. Показал, как это делается. Их кинуть в окно, и по ним эвакуироваться», — рассказал Омельченко.

В других вагонах проводник разбил камнями эвакуационные выходы. Мужчин, которые не пострадали при сходе вагонов, попросил оказать помощь в эвакуации остальных пассажиров.

«Некоторые из них были в труднодоступных местах. Пришлось с помощью физической силы открывать заклинившие двери, вытаскивать какими-то нестандартными способами», — уточнил Омельченко.

Пассажиров переводили в четыре вагона, которые остались стоять на рельсах. Там пострадавшим оказывали первую помощь. Один вагон выделили для людей с тяжелыми травмами, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми. Причиной ЧП, предположительно, стал подмыв полотна из-за дождей.

Утром 27 июня под одним из опрокинувшихся вагонов обнаружили тела двоих человек. Также в этот день спасатели обнаружили на месте ЧП тело 16-летней девушки, пропавшей из вагона № 10.