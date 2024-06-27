Третья жертва: спасатели обнаружили тело девушки на месте ж/д катастрофы в Коми

Спасатели обнаружили на месте ЧП тело 16-летней девушки, пропавшей из вагона № 10.

Пассажирка считалась пропавшей без вести, ее долго искали на месте происшествия, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Обнаружено на месте ЧП тело третьего погибшего при сходе поезда. Это девушка 16 лет, пассажирка вагона № 10, которая ранее числилась пропавшей без вести», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми. Возбудили уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. Причиной ЧП, предположительно, стал подмыв полотна из-за дождей.

Утром 27 июня под одним из опрокинувшихся вагонов обнаружили тела двоих человек. Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. рублей. Также РЖД дополнительно выплатит по 2 млн рублей. При сходе вагонов в Коми погиб 34-летний вахтовик, ехавший домой на Кубань. У погибшего осталось трое детей в возрасте 3, 10 и 13 лет.