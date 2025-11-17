В Кремле считают возможным оперативно возобновить экспорт из порта Новороссийска

О возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал ситуацию с временным прекращением отгрузки нефти после атаки беспилотников на порт.

«Что касается остановок — имеется необходимый потенциал для ликвидации всех последствий в сжатые сроки и возобновления всех экспортных отгрузочных мероприятий», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате налета украинских дронов в ночь на 14 ноября в Новороссийске была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также многоквартирные дома. Фрагменты беспилотников затронули также контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту. Ранены были трое членов экипажа. Кроме того, фрагменты сбитого дрона рухнули на территории ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

