В Краснодарском крае спустя два часа отменили беспилотную опасность

В Краснодарском крае спустя два часа отменили беспилотную опасность
Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили 23 ноября в 15:57.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае с 13:40.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность», — говорится в уведомлении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили 23 ноября в 13:40. Жителей Геленджика предупредили о возможном включении сирен из-за угрозы БПЛА.

Беспилотная опасность была объявлена в крае второй раз сутки. Угрозу атаки БПЛА на территории всего края объявляли ночью 23 ноября. Отменили ее спустя пять часов. Ночью 23 ноября над Кубанью и Черным морем сбили 40 украинских беспилотников.

